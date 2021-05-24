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Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen H.D., site bahçesinde biri komşusu 2 kadın tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan akraba olan 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede oturan 2 çocuk annesi öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesi sonucu kurtarılan H.D. jandarmada taraflardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. İki kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, araçtan inen iki kadının bahçeden yürüyerek kendilerine doğru gelen H.D. ile tartışmanın ardından darbetmeye başladığı bir süre sonra da komşuların gelip olayı ayırdığı anlar yer aldı.