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Site bahçesinde gürültü yapan gençleri kalasla dövdüler!

Düzce'de dehşete düşüren görüntüler... Bir sitenin bahçesinde iddialara göre gürültü yapan iki genci yakalayan bazı site sakinleri 2 genci kalasla döverek hastanelik etti. Diğer yandan gençlerin darp edilmesine dair görüntüler ise sitede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Site içerisinde bulunan bahçede oturan ve gürültü yapan A.Y ve S.A isimli gençler site sakinlerince uyarıldı. Ancak gürültü yapmaya devam eden gençleri yakalayan 3 site sakini gençleri dövmeye başladı. S.A bir site sakini tarafından tekme tokat dövülürken, A.Y ise kafasına gelen kalas darbesi ile yere yığıldı. Buna rağmen durmayan 3 kişi yerde yatan iki gence vurmaya devam etti. Darp edilen gençler sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken polis ekipleri gençleri darp eden 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Diğer yandan gençlerin darp edilmesine dair görüntüler ise sitede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Site bahçesinde gürültü yapan gençleri kalasla dövdüler!
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