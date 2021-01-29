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Sibirya'da soğuğun etkisiyle donan yumurta görenleri şaşırttı
Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, dondurucu soğukların etkisi ilginç bir olayla gözler önüne serildi.
Dünyanın en soğuk bölgelerinden Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tesilcillendi. Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu. Yaşanan bu ilginç an kameralara böyle yansıdı.
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Sibirya'da soğuğun etkisiyle donan yumurta görenleri şaşırttı
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