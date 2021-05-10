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ADANA'da kardeşiyle birlikte yürüdüğü sırada özçekim yapan Büşra Ölker'İn (23) cep telefonunu çalan Kenan P., polis tarafından yakalandı. Büşra Ölker ve kardeşi Emine Ölker'in (21) hırsızın peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Emine Ölker ile birlikte caddede yürüyen Büşra Ölker, cep telefonuyla özçekim yapmaya başladı. Bu sırada iki kız kardeşin yanına gelen bir kişi, Büşra Ölker'in cep telefonunu elinden alarak kaçmaya başladı. İki kız kardeş bir süre hırsızı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Yaşanan hırsızlık olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tel örgülerden atladığı sırada Büşra Ölker'in elindeki su şişesini fırlatması ve Ölker kardeşlerin de tel örgülerden atlayarak çevredekilerden yardım istemesi görüldü.



İhbar üzerine harekete geçen il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Kenan P. olduğunu belirledi. Kenan P., Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan cep telefonu da, evde yapılan aramada ele geçirildi. Polis, Ölker kardeşlere telefonu teslim ederken, gözaltına alınan Kenan P. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kenan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.