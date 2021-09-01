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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcunun şok anları kamerada
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Şanlıurfa'da alevli şov yapan davulcunun şok anları kamerada

Şanlıurfa'da davula kolonya döküp şov yapmaya çalışan davulcu Müslüm Akan (47) alevlerin üzerine sıçramasıyla yandı.

Olay, Şanlıurfa'da bir düğün salonunda meydana geldi. Davulcu Müslüm Akan, şov için davuluna kolonya döküp çakmakla yaktı. Başka bir çalışanın da alevlere kolonya dökmesi ile bu kez Müslüm Akan'ın gömleği tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yüzü ve saçında yanıklar oluşan Akan, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Alevli şov davetlilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, alevli şov yapan Müslüm Akan'ın çaldığı davulun üzerine başka birinin kolonya dökmesi ve alevlerin kendisine sıçraması yer alıyor.

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