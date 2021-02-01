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Şanlıurfa Karaköprü'de istinat duvarı çöktü; araçlar çukura böyle düştü

Şanlıurfa Karaköprü'de istinat duvarı çökmesi sonucu park halinde bulunan 6 araç metrelerce yüksekten aşağı düştü. Meydana gelen gürültü nedeniyle olay yerine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Araçların düştüğü o anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şanlıurfa'da, Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü. Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı. Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi. Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Şanlıurfa Karaköprü'de istinat duvarı çöktü; araçlar çukura böyle düştü
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