Bursa'da TIR'ın devrildiği feci kazada yeni görüntü ortaya çıktı!
Bursa'da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de yayınlandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık'ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR'da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYA AİT YENİ GÖRÜNTÜ YAYINLANDI
Öte yandan yaşanan kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. MOBESE görüntüsüne yansıyan kazada kontrolden çıkıp hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobilin üzerine devrildiği ve metrelerce sürüklendiği görülüyor.