MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Masada durduğu yerde bir anda patladı! İşte o görüntü
Oynatma Listesi
HABER

Tamire getirilen cep telefonu patladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir cep telefonu tamirhanesine getirilen telefonun bataryası patlayarak alev aldı. Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da Kaynarca Merkez Mahallede bulunan Mustafa Kızmaz'a ait cep telefonu satış ve tamir dükkanına tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası, tezgahta patlayarak alev aldı. Patlama sırasında tezgahta olmayan dükkan sahibi Mustafa Kızmaz, olayı yara almadan atlattı. Kızmaz'ın alev alan cep telefonu ve tamir tezgahını güçlükle söndürdüğü o anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA PATLADIĞINI FARK ETTİK"

Mustafa Kırmaz, "Müşterimiz telefonunu getirdikten 5 dakika sonra ben farklı bir işe yönlendiğimde burada bataryanın bir anda patladığını fark ettik. Daha sonra sebebine baktığımızda ve müşteriye sorduğumuzda bataryanın şiş olduğunu ve telefonun açılmadığını öğrendik. Devamlı çocuklarının şarja takılı olarak ders çalıştığını söyledi. Bir telefon veya tabletin uzun süre şarjda kalması ve öyle kullanılması bataryayı bozar ve şişirir. Biz ailelere bilhassa şarjdayken oyun oynamamalarını ve geceleri şarjda bırakmamalarını öneriyoruz" dedi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Tamire getirilen cep telefonu patladı
Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada
Görüntüler Adıyaman'dan... Kızların tekme tokat kavgası kamerada
Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga kamerada
Üsküdar'da korkunç kaza! Motosikletine binmeye çalışıyordu...
Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Kısıtlamaya rağmen sokakta düğün eğlencesi yaptılar
Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti kamerada
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı, ölü ve yararlılar var
Konya'da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Sinovac aşısının antikor üretme yüzdesi belli oldu
AB heyeti yarın Türkiye'ye geliyor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
Sosyal medyadaki hakaretleri büyük tepki çeken kişi tutuklandı
Soruşturmada yeni detaylar! Gözaltındakilere 3 bildiri sorusu
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar Kütahya'da görüldü
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Edirne merkezli 6 ildeki tarihi eser operasyonunda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Antalya falezlerde tehlikeli romantizm kameraya yansıdı