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Avcılar'da halı saha maçında çıkan kavga, güvenlik kameralarınca kaydedildi
Avcılar'da halı sahada maç yapan iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde iki grup arasında halı sahada yapılan futbol maçı sonrası kavga çıktı. Gruptakilerin yumruklaştığı ve tekme attığı kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anı ise halı sahadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavga anı ve araya girenlerin ayırması yer aldı.
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Avcılar'da halı saha maçında çıkan kavga, güvenlik kameralarınca kaydedildi
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