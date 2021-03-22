MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Gösterideki filler birbirine girdi! Bir anda kaçmaya başladılar
Oynatma Listesi
HABER

Rusya'da sirkte filler birbirine girdi! İzleyenler böyle kaçtı

Rusya'da düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan iki fil, tribüne yakın bir noktada birbirine saldırmaya başladı. O sırada tribünde oturan ziyaretçiler, panik halinde kaçmaya başladı.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da meydana geldi. Kentte düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan iki fil, ziyaretçilerin oturduğu tribünlere yakın bir bölgede birbirine saldırmaya başladı.

Görüntülerde, fillerin birbirine saldırdığı anlarda eğitmenlerin de sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kendilerine yakın noktada birbirine saldıran filleri gören ziyaretçiler ise panik halinde kaçmaya başladı. Yerel medya, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Rusya'da sirkte filler birbirine girdi! İzleyenler böyle kaçtı
Maltepe'de kamyonet dehşeti! Caddeyi birbirine kattı
Romanya'da sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı
Bağcılar'da salgına rağmen sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı
Rusya'da annenin hayat kurtaran refleksi kamerada
ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı
İşlem için bankaya sedye ile getirildi. Rusya'da ilginç olay...
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
Bebek arabası devrildi, sürücünün dikkati faciayı önledi
Kuyumcuda silahlar çekildi! Soyguncu böyle kaçtı
Beton mikseri dehşet saçtı! Hemen yardıma koştular...
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Şile yolunda trafikte akılalmaz görüntü! Böyle inatlaştılar
Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi
Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellerle ilgili terör soruşturması tamamlandı
Otteva Elvira'nın avukatı son süreci anlattı
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti: kendilerinden kaçan adamı böyle kovaladılar
Gelecek ‘Yerli’de
TBMM yerleşkesindeki tarihi ağaca yıldırım düştü
Rusya'da sirkte filler birbirine girdi! İzleyenler böyle kaçtı
Barış Pınarı bölgesinde operasyon
AK Parti kongresi çarşamba günü
Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı
Çamurlu yağış Ankara'daki kum fırtınasını hatırlattı
Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor iddiası
Prof. Dr. Sefer Şener ekonomiyle ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu
Yunanistan unsurlarınca denize atılan sığınmacı, 3 gün sonra Boğaz Adası'nda bulundu