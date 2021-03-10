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Rusya'da sıcak su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi
Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi.
Rusya'nın Perm kentinde anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında patlama geldi. Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. Rus medyası, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı.
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Rusya'da sıcak su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi
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