Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi
hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu belirtildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı" dedi. Video: Emre Eser - Selçuk Şamiloğlu / HÜRRİYET