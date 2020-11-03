MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu belirtildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı" dedi. Video: Emre Eser - Selçuk Şamiloğlu / HÜRRİYET

Oynatma Listesi
HABER

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu belirtildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı" dedi. Video: Emre Eser - Selçuk Şamiloğlu / HÜRRİYET
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi
Son dakika... Ayda'nın kurtarılma anı...
Ayda'nın sesini ilk duyan itfaiyeci Nusret Aksoy o anları anlattı
İzmir Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.. Hastaneden ilk görüntü
Battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti görüntüledi
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
26 Ekim - 1 Kasım Haftalık Burç Yorumları! Boğa Burcu Dolunayının Etkileri - Aygül Aydın Anlatıyor..
Galaxy Note 20 Ultra incelemesi
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
Neden göbek bölgemiz yağlanır ?
Alnınızda hayatınızın sonuna kadar yazacak bir yazı olsaydı ne olurdu?
Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Stres ve kaygıyı azaltan yoga pratiği
Evde aletsiz vücut geliştirme | Bacaklar için ideal program
Erkeklerin korkulu rüyası Jinekomasti
Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Bunları da beğenebilirsiniz

Son dakika... Ayda'nın kurtarılma anı...
Ayda'nın sesini ilk duyan itfaiyeci Nusret Aksoy o anları anlattı
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (03.11.2020)
Viyana'daki Terör Saldırısına Şahit Olan Türkler Yaşadıklarını Anlattı...
Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte Ayda mucizesi
Son dakika haber... Doç. Dr. Serkan Irmak: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
İzmir Sığacık'ta suların yükselmesi ile arabasında mahsur kalan vatandaşın zor anları
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk'ten ilk açıklama
Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu
Viyana'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı saldırı
Yalova'daki bir tersanede patlama: 5 yaralı
Depremin şiddeti iş yeri kameralarına yansıdı
Bakanlık videoyla duyurdu
Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kedi canlı olarak çıkarıldı