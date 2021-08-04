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Restoranda havai fişek paniği kamerada!

Doları yükselten enflasyon değil

Güngören'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; sürücü ise kaçtı

Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı

Döviz cephesinde son durum

Manavgat'taki orman yangınına havadan müdahalenin görüntüleri

Ağustos ayında piyasalar

Kolundaki alçıyla araç camını kırıp hırsızlık yaptı! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de içinde çocuk olan bebek arabası yokuş aşağı kaydı faciadan dönüldü

Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü! O anlar kamerada

Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Trafik magandaları sürücüleri çileden çıkardı! Konvoy halinde zikzak çizdiler...

Dehşeti yaşadılar! Arnavutköy'de çocuğa otomobil böyle çarptı

Temmuz’un en çok kazandıranı

Niğde'de bir kişinin çöp kovasına saldırdığı anlar kamerada

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı

Dondurma külahını yere atınca bıçaklandı! Diyarbakır'da dehşet anları kamerada

Gaziosmapaşa'da yayalara çarpan sürücüye linç girişimi ve kaza anı kamerada

Düzce'de devrilen ağacın altında kalmaktan sonra anda kurtuldular

Polisi aracın kaputunda metrelerce sürükledi! O anlar kamerada

Piyasalar da aşı istiyor

Otoyolda ters yöndeki araçlar, polis helikopteriyle böyle tespit edildi

Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada

Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Huawei FreeBuds 4 incelemesi

Piyasalarda denge arayışı

Delta korkusu ön planda

Gözler istihdam verisinde

Temmuz ayında piyasalar

Piyasalarda Delta satışı

Piyasalar dengelendi

FED fiyatlaması mola verebilir

Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor

FED piyasaları nasıl etkiler?

Dolarda yeni koordinatlar

Zirve sonrası piyasalar

Dolar neden düştü?

Piyasaların gözü kritik veride

Ilımlı pozitif seyir korunuyor

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

FED sonrası piyasalar

Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

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