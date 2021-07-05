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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Pazar yeri karıştı, bir türlü ayıramadılar! Saç saça baş başa kavga
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Beyoğlu'nda pazar yerinde saç saça baş başa kavga

İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolapdere'de semt pazarında dün öğlen saatlerinde iki kadın pazarın ortasında kavga etmeye başladı. Yaşananları gören yakınları da dahil olunca kavga da büyüdü. Pazarcılar kadınları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar pazarcıların da tezgahlarına zarar verdi. Kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde sonlandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kavgayı görüp ayrılmaya çalışan Murat Çeçen, "Birden ortalık karıştı. Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler. Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar" dedi.

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Beyoğlu'nda pazar yerinde saç saça baş başa kavga
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