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İstanbul Bahçelievler'de, dükkana giren 4 kadından biri, doğum günü parti malzemelerinden bir kısmını çantasına, bir kısmını da pantolonuna saklayarak çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.40 sıralarında, Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi'nde parti malzemeleri satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay şöyle gelişti:

Dükkanın işletmecisi Sinan Şahin'in misafiri olduğu sırada 4 kadın içeri girdi. Kadınlardan birisi, dükkâna girer girmez karşısındaki rafta bulunan kalp şeklinde mumların olduğu iki paketi çantasına koydu. Bir kişi de hem misafiriyle ilgilenen hem de telefonla iş görüşmesi yapan Sinan Şahin'in yanına giderek onu oyaladı. Diğer 3 kadın da dükkân içinde bir süre gezindi. Mumları çantasına koyan kadın, bu kez de üzerinde 'iyi ki doğdun' yazısı olan bir levhayı pantolonunun içine geçirerek, sakladı. Kadınlar ardından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlığın ardından dükkândan çıkan kadınlardan biri, geri dönerek, kalp şeklinde mumları arkadaşına göstererek, alıp almadığını sordu.