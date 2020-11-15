Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada
hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. /// Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan kafeye giren kişi, langırt makinesinin kilidini kırıp, yaklaşık 200 lira olan bozuk paraları alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada
Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli hırsızlık şüphelisi, yeni açılan kafeye girerek içerideki langırt makinesine yöneldi. Makinenin kilidini yaklaşık 1 dakikada kıran şüpheli, içindeki 200 liralık bozuk paraları aldı. Makinenin kapağını kapatan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.