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Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Osmaniye'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ş.K. (35) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ş.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Kadirli ilçesi yönünden gelen M.K. (36) yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Ş.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken, otomobil de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanal kenarındaki demir korkuluklara çarparak durdu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.K. ihbarla gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ş.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
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