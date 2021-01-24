Otomobil üzerinde tehlikeli eğlence kamerada

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ANTALYA'da yüksek sesle müzik açtıkları seyir halindeki aracın tavanına çıkıp, kapı eşiğine basarak ilerleyen üç gencin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bir grup gencin seyir halindeki araçta sergiledikleri tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam çekildiği tahmin edilen görüntülerde gençlerden birinin tavanına çıktığı, diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı.Yavaş bir hızda giden aracın şoför tarafındaki kişinin bir taraftan da direksiyonu tutmaya çalıştığı görüntüleri kaydeden kişinin ise gülerek, "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" şeklinde konuşması duyuldu. Bu şekilde bir süre ilerleyen gençlerin daha sonra durdurdukları araca normal şekilde bindikleri görüldü.