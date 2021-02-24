MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı
Oynatma Listesi
HABER

Otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı

Esenyurt'ta otomobil çalan hırsızların önü, trafik polisleri tarafından kesildi. Polise silah çeken şüpheliler otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçarken, polisin ateş açarak hırsızları durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört şüpheli sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde birden fazla otomobilden hırsızlık yaptı. Şüpheliler bunula yetinmeyip buradan bir otomobili de çaldı. Şüpheliler, çaldıkları otomobille Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Burada park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar, aracın ön panelini sökerken bu sırada yoldan geçen trafik polisleri tarafından fark edildiler. Trafik polisleri çekiciyle hırsızların kaçış güzergahını kapattı. Çekiciden inen polis, hırsızlara doğru yöneldiği sırada şüpheliler panikle çaldıkları araca bindi. Şüphelilerden birinin kaçarken polise silah çektiği öğrenilirken, poliste şüphelileri durdurmak için ateş açtı. Biri kadın dört hırsız çalıntı otomobilden inerek yaya olarak kaçtı.

Film sahnelerini aratmayan o anlar, caddede buluna güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin çaldığı otomobil ile ön panelini sökmeye çalıştıkları lüks otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, azılı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı
Düğün konvoyunda feci kaza
Mezarlık alanda toprak kayması anı kamerada
Kayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular
Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı! O anlar kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı
TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada
Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi
Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Prof. Dr. Yeşim Taşova: 3'üncü dalga kaçınılmaz olarak yakın bir zamanda olabilir
Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı
Ben mi photoshop yapmışım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu
Kanal D’de müzik şöleni başlıyor... “Şarkılar Bizi Söyler”de
Esenler'de yangında can pazarı
Otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı
Merkez Bankası'nın kar oranı ne?
Pandemi Döneminde Elektrik Tüketimi
Mart Ayında Borsa İstanbul
Meclis Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması
Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! Otomobil ile duvar arasına sıkıştı
Arıza nedeniyle otoyola iniş yapan uçak, seyir halindeki otomobile çarptı
Hekimoğlu “kadına şiddete karşı!”
Prof. Dr. Hüseyin Toros'dan çöl tozu uyarısı