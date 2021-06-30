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Otobüste köpek tartışması kamerada! O anları böyle kaydetti...

Olay İstanbul'da bir halk otobüsünde yaşandı. Köpeğiyle otobüse binen Melisa Çavuş bir anda kendisini tartışmanın içerisinde buldu. Köpeğin yolculuk etmesinden şikayet eden bir vatandaş otobüse gerginlik yaratırken bir yandan da Melisa Çavuş'u köpeğini cep telefonuyla kayda aldı. Bu durum karşısında Melisa Çavuş da kendisini cep telefonuyla video kaydına alınca tartışma alevlendi. Araya giren diğer yolcular tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kurallara göre toplu taşıma aracında özel çantaları ve ya kafesleriolmak kaydıyla evcil hayvan taşınabilir.

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