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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü

İzmit'te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoför ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü.

Otobüs şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
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