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Otelin plajına gelen fok ilgi odağı oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin plajına gelen fok, ilgi odağı oldu.

Nesli tükenme tehdidi altındaki bir fok, Bodrum'un Gündoğan Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin plajına geldi. Onlarca turistin olduğu plajda, 2 saat boyunca kıyıya yakın yüzen fok, bir süre sonra ortadan kayboldu. Otelin Genel Müdürü Adem Başarır, Misafirlerimiz fokla beraber yüzüp eğlendiler. Hem misafirlerimiz hem de bizim için sürpriz oldu. Davetsiz misafirimizi en güzel şekilde ağırladık. Ağzının tadını biliyormuş. 25 kiloya yakın balık yedi. Karnı doyunca ortadan kayboldu. Her zaman bekliyoruz dedi.

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Otelin plajına gelen fok ilgi odağı oldu
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