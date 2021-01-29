Ordu'da sürüklenen cips standının peşinden böyle depar attı

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir şarküterinin önündeki cips standı yolda sürüklendi. Ortaya ilginç anlar çıktı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir şarküterinin önündeki cips standı yolda sürüklendi. İş yeri sahibinin cips standını yakalamak için peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlere tebessüm ettirdi. Perşembe ilçesi Düz Mahalle Kum Sokak'ta önceki gün Ayberk Saka'ya (25) ait şarküteri dükkanının önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan rüzgarla birlikte sürüklendi. Ayberk Saka, kaldırımdan yola inen, ardından da hızla eğimli sokakta ilerleyen standı fark edip, peşine düştü. Saka, çevredekilerin de yardımıyla rafı yakalamayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayberk Saka'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, hızla yayıldı.

'BİRDEN ŞAHA KALKTI'

İçeride tavuk doğrarken gelen ses üzerine dışarı çıkınca standın sürüklendiğini gördüğünü belirten Ayberk Saka, "Her şey bir anda oldu. Ben içeride tavuk reyonunda tavuk doğruyordum. Cips standı yere doğru eğildi. Ben düşecek diye fazla umursamadım, yavaş davrandım. Deyim yerindeyse sonradan bir şahlandı. Hızlanmaya başladı. Peşinden koştum. Ben koşunca daha çok hızlanmaya başladı. En sonunda burada yakın esnaftan birisi standın önüne atladı. Öyle yakaladık" dedi. Sosyal medyada yoğun ilgi görmesine de değinen Saka, "Ben bu kadar büyüyeceğini zannetmiyordum. Kendi hesabıma atmıştım sadece ve oradan büyüdü" diye konuştu.