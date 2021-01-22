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Önündeki otomobilin tavanından kopup fırlayan buz kütlesi aracının ön camına düştü

Kocaeli'de otomobiliyle giden akademisyen Hasan Ünlü'nün otomobilinin ön camına, önündeki otomobilin tavanından kopup fırlayan buz kütlesi düştü. Soğukkanlı bir şekilde otomobilini sağa çeken Ünlü'nün kazasız atlattığı olay anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Kocaeli, D - 100 Karayolu üzerinde yaşandı. Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlilerinden Hasan Ünlü otoyolda en sol şeritte seyir halindeyken yan yola girmek için sinyal vererek orta şeride doğru yöneldi. Bu sırada önünde seyreden otomobilin üstünden kopan buz kütlesi Ünlü'nün otomobilinin ön camına düştü. Buz kütlesinin tuz buz olması sonucu görüş mesafesini tamamen kaybeden Hasan Ünlü, soğukkanlı şekilde silecekleri çalıştırarak olası bir kazayı ucuz atlattı. Ünlü daha sonra otomobilini yol kenarına çekerek durdurdu. Otomobilinin üstünden kopan buz kütlesinin ardaki otomobile düştüğünü görüp duran sürücü de Hasan Ünlü'nün yanına gelerek özür diledi.

"KÖPRÜ ÜZERİNDEYDİK, KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇABİLİRDİK"

Akademisyen Hasan Ünlü; "İki gün önce, akşam eve giderken D-100 Karayolu üzerinde yan yola geçmek için sinyal verdim. Sağa doğru geçtim ancak o esnada öndeki araçtan kopan bir buz parçası saniyeler içinde geldi, ön camıma çarptı. Allah'tan cama bir şey olmadı. Bize de bir şey olmadı. Böyle durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Malum bir don olayı oldu, o buz araca bindiğimizde gevşiyor ve biraz da hızlanınca malum sonuçla karşılaştık. Tabi ben panik yapmamaya çalıştım, sağa sola kaçma şansım da yoktu çünkü başka araçlara da çarpabilirdim. Köprü üzerindeydik köprüden aşağı da uçabilirdik neyse ki, kazasız belasız atlattık ama sürücülerin bu anlamda dikkatli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Öndeki otomobilin üstünden kopan buz kütlesinin arkadaki otomobilin ön camına düştüğü anlar araç kamerasına yansıdı.

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Önündeki otomobilin tavanından kopup fırlayan buz kütlesi aracının ön camına düştü
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