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Öne çıkanlar

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan videolarını sizler için derledik.
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Polisin "Niye dışarıdasınız" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt
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İstanbul Boğazı'nda "erguvan" şöleni
İngiltere'de iki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
İstanbul'da tarihi surlarda tedirginlik
Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı
Makas atarak ilerleyen bir otomobil adeta dehşet saçtı
Hava almak için çatıya çıktı, polis drone ile uyardı
Rusya'da karantinaya karşı drone ile kek servisi
Zabıta, sosyal mesafe uyarısında bulunduğu vatandaşla birbirine girdi
Türkiye'den ABD'ye ikinci tıbbi yardım seferi
Avcılar'da iş yerinden 10 kombi çalan hırsızlar kamerada
Diyaliz merkezi çalışanlarından "Titanic" performansı
Polis memuru iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Antalya'da aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni
Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Somali'ye ulaştı
O tür Bodrum’da ilk kez görüntülendi
Trabzon'da alabalık tesisine dadanan ayı kamerada

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