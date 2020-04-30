Öne çıkanlar

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hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan videolarını sizler için derledik.
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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hastadan 'Evde kalın' çağrısı
Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada
Koronavirüsü yenen Kardelen hemşire, aynı bölümde iş başı yaptı
Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı
Şahangiller: Çok fazla Youtube izlemiyorum I Sinemada biz değil Recep İvedik izleniyor
Oppo Find X2 Türkiye'ye geldi! İşte tüm özellikleri
Biran Damla Yılmaz: Yalnızlığı seviyorum I Popülerlikte gözüm olmadı I Allah’ından bulsun
Evde kaldığın bu süreçte seni en eğlendiren şey neydi? | #EvdeKalEvdenÇek
Karantina sürecinde çiftler birbirine nasıl davranmalı?
İç organları rahatlatan Hatha yoga pratiği
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
Dalgona kahvesi nasıl yapılır?
Evde aletsiz üst vücut egzersizleri
Sinem Ünsal: Mutfakta da evde kaldım I Sinem'den çok Nazlı olarak var oldum I Taner Ölmez'den çok şey öğreniyorum
Karın çalıştıran pilates egzersizleri
Mis gibi kokusu iç açıcı rengiyle zerdeçallı tavuk sote
Omuzları ve sırtı rahatlatan yoga pratiği
Keçeden el yapımı parmak kuklalar
Huawei P40 Lite incelemesi
Nasıl bir Ramazan bizi bekliyor
Korona günlerinde güzellik!
Yan karın ve simit bölgesi eriten pilates egzersizi