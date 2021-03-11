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Önce taksiciyi sonra ayırmaya çalışan kadını darp etti!

İstanbul Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförüne yumruklarla saldıran kişi, ayırmaya çalışan yanındaki kadını da darp etti. Bunu gören çevredeki gençler müdahale ederek adamı dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Taşköprü durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ve takside bulunan yolcular arasında ilerlemeyen trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Taksinin durmasının ardından araçtan inen erkek yolcu, şoför kapısına yönelerek taksiciyi darp etmeye başladı. Bu sırada erkek yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kadın yolcu da araçtan indi. Taksiciyi darp eden kişi, ayırmaya çalıştığı için eşi olduğu belirtilen kadını da darp etti. Bunun üzerine çevredeki gençler olaya müdahale ederek, öfkeli kişiyi dövdü.
"OLAYDA SUÇLU ERKEK YOLCUYDU"
O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olaya tanıklık eden vatandaşlar ise yaşananları anlattı.
Esnaf Rıdvan Zengin, "Olay bir trafik tartışmasından meydana geldi. Takside bulunan erkek yolcu hızlıca taksiciye saldırmaya başladı. Erkek yolcu taksiciye bir sürü hakaret etti. Tam bu esnada takside bulunan kadın yolcu araya girdi. Sanırım kadın yolcu erkek yolcunun eşiydi. Kadın yolcuyu arada darp etti. Oradan geçen vatandaşlar araya girdi. Erkek yolcu vatandaşlara da hakaretler etmeye başladı. Vatandaşlarda erkek yolcuyu darp etti. Olayda suçlu erkek yolcuydu. Eşini yerden yere vurdu. Vatandaşlar olaya müdahale edince taksici korkudan hemen gitti. Kadın yolcu ise sinir krizi geçirdi" dedi.
Esnaf Zeynep Korkmaz ise, "Bir çift taksideydi. Erkek yoldu taksiden inip taksiciyi dövdü. Sonra kendi eşini itmeye başladı. Kadın yere düşünce sinir krizi geçirmeye başladı. Tam o esnada buradan gençler geçiyordu. Onlar da adamı dövdü. Biz de gidip kadını sakinleştirmeye çalıştık. Adamın biraz sinirlerine hakim olması lazımdı" diye konuştu.

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Önce taksiciyi sonra ayırmaya çalışan kadını darp etti!
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