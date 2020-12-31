MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Önce otomobile sonra kaldırımda yürüyen kadına çarptı
Oynatma Listesi
HABER

Kaldırımda yürürken bir anda dehşeti yaşadı

İstanbul Küçükçekmece'de önce otomobile sonra kaldırımda yürüyen bir kadına çarpan motosiklet güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CZA 941 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken sokağa girmek için sinyal verip manevra yaptı. Bu sırada otomobil arkasından gelen motosikletli sürücü otomobilin soluna geçmek istedi. Önce manevra yapan otomobile çarpan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.
Kaza sonrası yere düşen kadın, kafasını kaldırıma vurup yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapmasını ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün parmağının kırıldığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil de çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazanın görgü tanıklarından Muharrem Bulut, Otomobil caddeden geliyordu sinyalini yakmış bir şekilde sola dönecekti. Dönerken solundan hızla bir motosiklet geldi. Motosiklet otomobile yandan vurdu daha sonra kadına çarptı. Kafasını yere çarptı ama bir şeyi yoktu. dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Kaldırımda yürürken bir anda dehşeti yaşadı
Su Bir Mucize, bu mucizeyi yeterince koruyor muyuz?
Pazar yerinde tartıştığı kadını böyle darp etti
Sağlıklı saç ve güçlü tırnaklar için püf noktalar!
Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Korkunç Olay! Sokak ortasında babasını sopayla vurarak öldürdü
Covid-19 toplantısında horlayarak uyudu
Yeni yılda zirve el değiştirebilir
Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan aşı açıklaması
Şaşkına çeviren olay! Seyir halindeki motosiklette yürekleri ağza getirdi
Sivas'ta fıkra gibi olay! Evi gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videolu yeni yıl mesajı yayınladı
Sokak ortasında önce dövüp sonra tüfekle vurdular
Almanya’da koronavirüs vakaları arttı
Bursa'da yılbaşı öncesi polis operasyonuyla 10 ton sahte içki ele geçirildi
Bu da sana yazı Yılın aşkından ilk görüntüler
Kaldırımda yürürken bir anda dehşeti yaşadı
Hulusi Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti
İzmir'in Çeşme ilçesi, yılbaşını geçirmek isteyenlerin akınına uğradı
Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi! Sosyal medya sallandı!