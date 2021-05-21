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Ölümden böyle kaçtı! Hindistan'da mucize kurtuluş kamerada

Hindistan'ın batısında etkili olan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Tauktae Fırtınası'nda yolda yürüyen bir kadın, rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde ve Mumbai kentini Tauktae Fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.


HAYAT KURTARAN REFLEKS KAMERADA
Mumbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının düşen ağacı son anda fark ederek, uzaklaştığı görüldü.

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Ölümden böyle kaçtı! Hindistan'da mucize kurtuluş kamerada
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