ABD'de öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

ABD'nin Virginia eyaletinde öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü. O anlar öğrenci servisinin kamerasına an be an yansıdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halinde ilerleyen öğrenci servisi şoförü hayatının şokunu yaşadı. Richmond kentinde sabah saatlerinde öğrencileri Powhatan Lisesi'ne taşıyan öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin yanına düştü. Akıllara durgunluk veren olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, olay sırasında yaralanma olmadığını ve otobüsün içine giren geyiğin kapıdan kaçtığını belirtti.

KAZANIN ŞOKUNU ATLAMADI

Okulun ulaştırma müdürü Brian Bartlett yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Otobüs geyiğe çarptı ve otobüsün kaputundan yuvarlanarak ön camın içinden içeriye girdi" dedi. Bir geyikten kaçmaya çalışırken ikinci bir geyiğin otobüse çarptığını ve ön camdan içeri girdiğini ifade eden Servis şoförü kazanın şokunu uzun bir süre atlamadı.

