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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çılgına döndü, taşla saldırdı! Şoke eden anlar...
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Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada

Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına ait otomobilin ön camını, yol kenarından aldığı büyük bir taş ile patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç kavga dün akşam saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Erkek arkadaşı ile tartıştığı değerlendirilen bir kadın, kaldırımdan basketbol topu büyüklüğünde bir taş aldı. O sırada erkek arkadaşına bağıran kadın, öfkeyle taşı otomobilin ön camına atıp patlattı. Çaresiz şekilde kadını izleyen adam, öfkelenip otomobilin camına kendisi de vurdu. Aracının arka camına tekme de atan adam, kadına birşeyler söyledikten sonra aracına bindi ve araç içine sarkan camları ayağıyla vurarak dışarı attı.  Önce kadın, ardından adam otomobiliyle sokaktan ayrıldı.
Öfkeli kadın ve adamın kavgası ve otomobilin camının taşla patlatılma anları, çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada
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