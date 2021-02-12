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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >O an herkes nefesini tuttu! Alevler arasında...
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Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı

Ümraniye'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
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Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı
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