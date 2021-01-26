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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve daha çok Toros Dağları'nın belirli yüksekliklerinde yaşayan dağ keçileri, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde karlı dağlarda görüntülendi. Koruma altındaki dağ keçileri, karlar arasında gün boyu beslenip, kayadan kayaya atladı. Keçilerin o anları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Toroslarda gruplar halinde yaşayan dağ keçileri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Gelesandra Yaylası'nın 1500- 1600 metre yüksekliklerindeki karlı dağlarda görüntülendi. 13- 14 bireylik bir grup, karlar arasında gün boyu gezdi. Ardıç ağaçlarının yapraklarını yiyerek karınlarını doyuran dağ keçileri, kayadan kayaya tırmandı. Taş oyuklarına girerek, ağaçların dibinden atlayarak birbiriyle oynayan keçiler, üşüdükleri zaman da daha kuytu yerlere kaçtı.

'KORUMA ÖNLEMRİYLE SAYILARI ARTIYOR'

İlçede oturan, dağ keçilerini gün boyu gözlemleyip fotoğraflayan Aykut Yarar, "Toplam 12 ile 13 arasında bir grup dağ keçisi vardı. Aşağıda fırtına vardı. Ama dağ keçileri, Toros Dağları'nın kuytu bir yerine, karın daha az olduğu bir bölgeye çekilmişti. Tam bir sarp kayalıkta geziyorlardı. Zaman zaman yabani ve vahşi hayvanlardan korunmak için etrafı gözetliyorlardı. Saatlerce güvenli bölgede kaldılar. Öyle zannediyorum ki aynı bölgede ardıç ağaçlarının altında, taş oyuklarındaki küçük mağaralarda geceliyorlardı. Ama karlar arasında müthiş bir güzellik oluşturmuşlardı. Yaz kış dağ keçilerini izliyorum. Her geçen gün çoğalarak, Toros Dağları'nı süslüyorlar. Koruma önlemleri işe yarayınca sayılarının artması, doğal yaşam için inanılmaz bir kazanım. Onları izlemek, o güzelliği görmek inanılmaz bir duygu" dedi.