MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Nesli tükenme tehlikesinde olan dağ keçileri, Toroslarda görüntülendi
Oynatma Listesi
HABER

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, karla kaplı Toroslarda görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve daha çok Toros Dağları'nın belirli yüksekliklerinde yaşayan dağ keçileri, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde karlı dağlarda görüntülendi. Koruma altındaki dağ keçileri, karlar arasında gün boyu beslenip, kayadan kayaya atladı. Keçilerin o anları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Toroslarda gruplar halinde yaşayan dağ keçileri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Gelesandra Yaylası'nın 1500- 1600 metre yüksekliklerindeki karlı dağlarda görüntülendi. 13- 14 bireylik bir grup, karlar arasında gün boyu gezdi. Ardıç ağaçlarının yapraklarını yiyerek karınlarını doyuran dağ keçileri, kayadan kayaya tırmandı. Taş oyuklarına girerek, ağaçların dibinden atlayarak birbiriyle oynayan keçiler, üşüdükleri zaman da daha kuytu yerlere kaçtı.

'KORUMA ÖNLEMRİYLE SAYILARI ARTIYOR'

İlçede oturan, dağ keçilerini gün boyu gözlemleyip fotoğraflayan Aykut Yarar, "Toplam 12 ile 13 arasında bir grup dağ keçisi vardı. Aşağıda fırtına vardı. Ama dağ keçileri, Toros Dağları'nın kuytu bir yerine, karın daha az olduğu bir bölgeye çekilmişti. Tam bir sarp kayalıkta geziyorlardı. Zaman zaman yabani ve vahşi hayvanlardan korunmak için etrafı gözetliyorlardı. Saatlerce güvenli bölgede kaldılar. Öyle zannediyorum ki aynı bölgede ardıç ağaçlarının altında, taş oyuklarındaki küçük mağaralarda geceliyorlardı. Ama karlar arasında müthiş bir güzellik oluşturmuşlardı. Yaz kış dağ keçilerini izliyorum. Her geçen gün çoğalarak, Toros Dağları'nı süslüyorlar. Koruma önlemleri işe yarayınca sayılarının artması, doğal yaşam için inanılmaz bir kazanım. Onları izlemek, o güzelliği görmek inanılmaz bir duygu" dedi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, karla kaplı Toroslarda görüntülendi
Yangına müdahaleye giden itfaiye erinin talihsiz kazası
Taksim'de turistlerle selfie çekilip para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem
Dev dalgaların arasında kitesurf yaptı
Kanalizasyona fişek atan Çinli çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi
Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!