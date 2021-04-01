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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >"Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı! Ölmeden kısa süre önceki görüntüleri yayınlandı
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ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntü yayınladı

ABD'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davası sürerken, mahkemede Floyd'un ölmeden birkaç saat önce sahte para verdiği iddia edilen alışveriş merkezindeki anlara ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 2'nci günü geride kaldı. Mahkemede Floyd'un ölmeden birkaç saat önce sahte para verdiği iddia edilen alışveriş merkezindeki anlara ait yeni görüntü yayınlandı. Minneapolis kentinde alışveriş merkezinde 19 yaşındaki Christopher Martin adlı kasiyere sahte 20 dolar uzattığı görülen Floyd'un neşeli tavırlar sergilediği kameraya yansıdı. Mahkemenin ikinci gününde, George Floyd'un ölüm anını videoya alarak herkesin görmesini sağlayan 18 yaşındaki Darnella Frazier'ın ifadesine başvuruldu.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis kentinde gözaltına alınırken bir polisin 9 dakika boyunca ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna 9 dakika boyunca basarak nefessiz bırakan ve ardından ölümüne yol açan Derek Chauvin, 'ikinci ve üçüncü derece kasıtsız öldürme' suçlarından yargılanıyor. 

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ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntü yayınladı
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