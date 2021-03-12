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NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance'nin Mars'ta keşif yaptığı sıradaki iniş anı öncesine ait çekilen fotoğrafları paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. NASA'nın Perseverance uzay aracı inişi sırasında Terrain-Relativa Navigasyon sistemini kullandı. Bu yöntemle iniş yeri alanı bulmaya çalıştığı ana ilişkin çekilen yeni görüntüler yayınlandı. NASA bu fotoğrafların bir araya getirildiği bir video yayınladı. NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim" ifadelerine yer verildi.

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NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
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