NASA astronotu Glover, uzaydan ilk videosunu paylaştı

Oynatma Listesi

SpaceX'in ilk kez operasyonel olarak uzaya astronot götürdüğü Crew-1 görevinde, yeni bir gelişme yaşandı. SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna götürdüğü astronotlardan Victor Glover, görev yerinden çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA astronotu Victror Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat ederken kendisi ve diğer 3 astronotun Dünya'nın üzerinde yükseldiği uzaydan ilk videosunu paylaştı. Glove görüntüyü sosyal medya hesabından 'Uzaydan ilk videom! Dragon Resilience'nin penceresinden Dünya'ya bakıyorum. Ayrıntıların ve duygusal girdilerin ölçeği bunu nefes kesici bir görünüm haline getirdi!' ifadeleriyle paylaştı. Glover, 15 Kasım'da 'Dragon Resilience' lakaplı SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile başlatılan Crew-1 görevinin parçası olarak uzaya gönderilmişti. Şirketin Crew-1 isimli uzay görevi, ilk kez "operasyonel" olarak kayıtlara geçti.SpaceX için tarihi olan bu görevle ISS'e giden astronotlar, uzayda 6 ay kalacak.