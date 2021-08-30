Oynatma Listesi

ABD'de devam eden orman yangınlarında 'Alev Hortumu' görüldü

Polis memuru otobüs ile araç arasında sıkıştı! O anlar kamerada

Afgan halkı, Taliban yönetimi için ne diyor

Çekicinin kadına çarptığı o anların görüntüsü ortaya çıktı

Otomobil sürücüsü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Fatih'te kadına şiddet kamerada

Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı

Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada

Börekçiye giren hırsız önce kasayı boşalttı, sonra limonata içti

Piyasalarda yatay seyir sürer mi?

Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Kod Adı 26

Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada

Borsada Hangi Sektör Daha Ucuz?

Altın, Euro ve Borsa üzerine

Küçükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

Borsa doları yakalayabilir mi?

TCMB faizi ne zaman indirir?

Salgın hız kazanırsa piyasaları nasıl etkiler?

Doları yükselten enflasyon değil

Döviz cephesinde son durum

Ağustos ayında piyasalar

Temmuz’un en çok kazandıranı

Piyasalar da aşı istiyor

Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Huawei FreeBuds 4 incelemesi

Piyasalarda denge arayışı

Delta korkusu ön planda

Gözler istihdam verisinde

Temmuz ayında piyasalar

Piyasalarda Delta satışı

Piyasalar dengelendi

FED fiyatlaması mola verebilir

Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor

FED piyasaları nasıl etkiler?

Dolarda yeni koordinatlar

Zirve sonrası piyasalar

Dolar neden düştü?

Piyasaların gözü kritik veride

Ilımlı pozitif seyir korunuyor

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

FED sonrası piyasalar

Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

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Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?

Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

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Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "

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Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri

Ev yapımı kombucha tarifi

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