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Müşterileri dövüp mekan sahibinden zorla imza aldılar!
hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, bir mekan sahibinin şiddet uyguladıkları anları cep telefonu kamerasıyla çektikleri ortaya çıktı.
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Müşterileri dövüp mekan sahibinden zorla imza aldılar!
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