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Muş'ta iş yerinin önünü temizlerken ölümden kıl payı kurtuldu

Muş'ta, iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete, 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mikail Mete'nin üzerine düşen kar ve buz kütlesinden kaçışı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Muş'ta, 8 katlı bir binanın birinci katında babasına ait iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizlemek isteyen Mikail Mete (17), dükkandan aldığı kürekle iş yerinin önünde çalışmaya başladı. Karları temizleyen Mete, daha sonrasında gelen sesler üzerine ne olduğunu anlamaya çalışırken çatıdan son anda üzerine doğru düşen buz ve kar kütlesini fark etti. Mete'nin hızlı adımlarla uzaklaştığı iş yeri önüne kar ve buz kütlesi yağdı. Yaptığı hızlı hamleyle büyük bir tehlikeden kurtulan Mete'nin yaşadıkları iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. 

O ANLAR KAMERADA 

Saniyeler içerisinde ölümle burun buruna gelen Mete'nin yaşadıkları sırasında hızla elinden bıraktığı kürekle yeniden kar temizlemesi ise, şaşkınlık oluşturdu.

Çatılardaki buz sarkıtları ile kar kütlelerine dikkat edilmesini isteyen Mikail Mete; "Dükkanımın girişini temizlerken, bir ses geldi aniden. Hemen başımı kaldırıp, aşağı doğru baktım. Çatıdan kar ve buz düşüyormuş demek ki, bunu fark edip hemen geri kaçtım. Kıl payı ile kurtuldum. Kafama düşecekti neredeyse, az önce bile tekrar temizlik yaparken bir daha kar ve buz kütleleri aşağı düştü. Tekrardan ölümden döndüm. Bu tür olaylara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

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Muş'ta iş yerinin önünü temizlerken ölümden kıl payı kurtuldu
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