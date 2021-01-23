MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Tartıştığı baba ve oğul tarafından böyle darp edildi
Oynatma Listesi
HABER

Tartıştığı baba ve oğul tarafından böyle darp edildi

Isparta’da hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., yan tarafında bulunan baba oğul esnaf tarafından darp edildi. Darp anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hac ve umre malzemeleri satışı yaptığı dükkanını açan M.A., yan komşusu esnaf M.Ç. ve babası A.Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.Ç., M.A.’ya kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen M.A., yerde de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneden darp raporu alırken, şikayet üzerine M.Ç. ve babası A.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Esnaflar arasındaki kavga işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde esnafların önce itişme yaşadığı sonra da M.Ç.’nin M.A.’ya kafa attığı an yer aldı. M.A.’nın kafa darbesiyle yere düştüğü an da kaydedildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Tartıştığı baba ve oğul tarafından böyle darp edildi
Çekmeköy'de kuyumcudaki silahlı gasp saniye saniye kameralara yansıdı
Minibüs ayağını ezdi, tutanakta sürücünün değiştirildiğini öğrenince şikayetçi oldu
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Tartıştığı baba ve oğul tarafından böyle darp edildi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir
Arkadaşıyla dansı da konuşulmuştu
Prof. Dr. Serdar Turhal: "Bu çalışma, kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu
Jennifer Garner'ın sokak dansı
Rusya'da Navalni protestoları başladı
Akılalmaz görüntü! 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı
Rusya açıkladı: Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek
Türkiye'deki en düşük sıcaklık eksi 39,2 dereceyle Çaldıran'da ölçüldü
İstanbul’un göbeğinde “makas” kazası
Minibüs ayağını ezdi, tutanakta sürücünün değiştirildiğini öğrenince şikayetçi oldu
Hortense fırtınası İspanya'yı vurdu
İstanbul'a yine kar geliyor
Metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik kamerada
Yeni nesil 3 Fırtına Obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi