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Metroda "neden sarılıyorsun" kavgası

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // Bursa'da birbirine sarılan iki genç sevgiliyi "yanlış örnek oluyorsunuz" diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Metroda "neden sarılıyorsun" kavgası

Bursa'da birbirine sarılan iki genç sevgiliyi "yanlış örnek oluyorsunuz" diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgili diğer yolcuların dikkatini çekti. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.

Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyorsun sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Metroda "neden sarılıyorsun" kavgası
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