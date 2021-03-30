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Binadan düşen pencereden son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Mersin'in Silifke ilçesinde bir binanın 7. katından düşen pencerenin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7. katından görevlinin temizlik için açmak istediği pencere bir anda menteşelerinden kurtularak düştü.

Düşen pencere, park halinde bulunan U.G'ye ait 33 KCS 03 plakalı araca zarar verdi. Pencerenin düşme anı bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerada yer alan görüntülere göre, sokaktan bir kişi geçtikten saniyeler sonra pencere park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.

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Binadan düşen pencereden son anda kurtuldu! O anlar kamerada
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