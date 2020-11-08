MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. /// Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Oynatma Listesi
HABER

Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti. Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Galerideki çalışanlara aldırmadan güpegündüz lüks otomobile girdiler
Fatih'te dehşet anları! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
26 Ekim - 1 Kasım Haftalık Burç Yorumları! Boğa Burcu Dolunayının Etkileri - Aygül Aydın Anlatıyor..
Galaxy Note 20 Ultra incelemesi
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
Neden göbek bölgemiz yağlanır ?
Alnınızda hayatınızın sonuna kadar yazacak bir yazı olsaydı ne olurdu?
Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Stres ve kaygıyı azaltan yoga pratiği
Evde aletsiz vücut geliştirme | Bacaklar için ideal program
Erkeklerin korkulu rüyası Jinekomasti
Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!
Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Bunları da beğenebilirsiniz

Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Jennifer Lawrence, Biden'ın zaferini pijamalarıyla sokakta kutladı
Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı
Azerbaycan Şuşa kentini işgalden kurtardı
Adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga
MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu
13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi
Bilim Kurulu üyesinden çocuklarla ilgili dikkat çeken uyarı
Galerideki çalışanlara aldırmadan güpegündüz lüks otomobile girdiler
Ankara’da faciayı kedinin çıkardığı sesler engelledi
Son dakika haberi: ABD’nin seçimde tercihi Joe Biden oldu!
Kamala Harris’ten Biden’a tebrik telefonu: “Başardık”
Son dakika haber! İzmir'de depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı