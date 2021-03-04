Marketteki kasiyerin derin uykusu pahalıya mâl oldu!
Rusya'nın Kirav şehrinde 29 yaşlarındaki soyguncu marketteki kasiyerin uyuduğunu fark ederek, harekete geçti. Kasanın başında kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen soyguncu, kasadaki 12 bin ruble (1,206 lira) çalarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Soygun anı ise işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marketteki kasiyerin koltukta uyuduğu ve hırsızın kasayı boşalttığı görülüyor. Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.