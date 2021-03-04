Oynatma Listesi

Marketteki kasiyerin derin uykusu pahalıya mâl oldu!

Trafikte herkesi şaşkına çeviren 'zıplayan araç'

Başakşehir'de aşırı yüklü tır böyle devrildi

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Akaryakıt istasyonundaki görevli, kamyondan fırlayan lastikten koşarak kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

Trafik ışıklarında duran taksiciye böyle saldırdı

İngiltere'de dev meteorun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı

Vietnam'da 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı

İstanbul'da 3 ilçede ayakkabı çalan hırsız kamerada

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı

Sultangazi'de inşaat işçisinin hiçbir önlem almadan tehlikeli çalışması kamerada

HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförüne darp kamerada

Rusya'da bir kişinin sokakta insanlara saldırdığı anlar kameralara yansıdı

Buz kütlesi performans denemesinde talihsiz an! Ölümden böyle döndü...

Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince, tabancayı başına dayadı

Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Rusya'da yaşlı adama tekme atan saldırgan kamerada!

Avustralya'da bir koyundan 35 kilo yün çıktı

Otomobil hırsızlarını trafik polisi ateş açarak durdurmaya çalıştı

ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı

Düğün konvoyunda feci kaza

Mezarlık alanda toprak kayması anı kamerada

Kayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı! O anlar kamerada

Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı

TIR'ın devriye polisine çarptığı feci kaza kamerada

Telefonla konuşurken genç kıza çarptı, savunması pes dedirtti! 'Taşa çarptım' dedi

Tekirdağ'da herkes panik içinde izlerken o gidip yanan elektrik teline tekme attı

Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!

Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!

Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

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