Makas atanı çekeyim derken... Kendi canını da hiçe saydı

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İstanbul Kartal D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobili, cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan sürücü kendisi de makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerde hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobilin bir motosiklete çarpmaktan da kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kartal D - 100 Karayolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek için makas atan otomobili takip eden başka bir araç sürücüsü de makas atarak trafiği tehlikeye soktu.

Araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerleyen otomobilin emniyet şeridine girip, burada ilerleyen motosiklete de çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.