Mahsur kalan kediyi canını hiçe sayarak böyle kurtardı

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Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?

30 Kasım Haftasındaki Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek? Aygül Aydın Anlatıyor..

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