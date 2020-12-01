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Mahsur kalan kediyi canını hiçe sayarak böyle kurtardı

İstanbul Esenler’de bir kişi, elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kendi canını hiçe sayarak kurtardı. Halil Güney, elektrik direğinden aşağıya inince, kediyi sokağa bıraktı. Güney'in bu kahramanca hareketi görenlerden tam not aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Tekstilkent’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomotiv şirketinde çalışan Halil Güney isimli bir kişi, elektrik direği üzerinde mahsur kalan kediyi görünce ona yardım etmek istedi. Kediyi kurtarmak isteyen Halil Güney, kendi canını hiçe sayarak elektrik direğine tırmandı. Elektrik direğinden kediyi alan Güney, yavaş yavaş aşağıya doğru indi. Halil Güney, elektrik direğinden aşağıya inince, kediyi sokağa bıraktı. Güney'in bu kahramanca hareketi görenlerden tam not aldı.

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Mahsur kalan kediyi canını hiçe sayarak böyle kurtardı
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