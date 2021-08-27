MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Mahalleli ve itfaiye kurtarmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı...
Oynatma Listesi
HABER

Çekicinin kadına çarptığı o anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 75 yaşındaki kadın, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, siteden geri geri çıkış yapan çekici aracının altında kaldı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından çekicinin altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekicinin kadına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşında Adalet Akpınar, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı, üzerinde otomobil taşıyan çekicinin altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri kadının yardımına koşarak, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla çekicinin altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"SESİ DUYUP KOŞTUK"

Mahalle sakini Engin Ünalan, "Kahvede oturduğumuz sırada, ses duyduk. Koşarak geldik. Bir abla çekicinin altında kalmıştı. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Yaklaşık 15 kişi çekiciyi kaldırdık. Muhtemelen bir bacağı kırılmış. Hayati tehlikesi yoktu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, geri geri gelen çekici, kadına çarpıyor. Kadın yere düşerken, araç kadının üstünden geçiyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Çekicinin kadına çarptığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
Otomobil sürücüsü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fatih'te kadına şiddet kamerada
Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı
Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada
Börekçiye giren hırsız önce kasayı boşalttı, sonra limonata içti
Piyasalarda yatay seyir sürer mi?
Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi
Kod Adı 26
Tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Otomobil yayalara ve park halindeki araçlara çarptı, o anlar kamerada
Borsada Hangi Sektör Daha Ucuz?
Altın, Euro ve Borsa üzerine
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
Borsa doları yakalayabilir mi?
TCMB faizi ne zaman indirir?
Salgın hız kazanırsa piyasaları nasıl etkiler?
Doları yükselten enflasyon değil
Döviz cephesinde son durum
Ağustos ayında piyasalar
Temmuz’un en çok kazandıranı
Piyasalar da aşı istiyor
Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor
Huawei FreeBuds 4 incelemesi
Piyasalarda denge arayışı
Delta korkusu ön planda
Gözler istihdam verisinde
Temmuz ayında piyasalar
Piyasalarda Delta satışı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

İçişleri'nden okul servisi genelgesi
Fed doları nasıl etkiler?
Öğretmenlerin aşılanmasında son durum
Çekicinin kadına çarptığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
Ankara'da FETÖ operasyonu
Evlilik teklifi için 142 yıllık tarihi opera binasını "kapattı"
Sarıyer'de otomobil motorunu böyle çaldılar
Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da TIR ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki saldırılar sonrası açıklamalarda bulundu
Otomobil sürücüsü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Amerikalı general Kenneth F. McKenzie, Kabil'deki saldırıda son durum hakkında bilgi verdi
Fatih'te kadına şiddet kamerada
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
Datça'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü