MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Mahalleli fark edip tekme tokat dövdü! Kaldırım taşını alınca...
Oynatma Listesi
HABER

Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada

İstanbul Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde alt yapı çalışması nedeniyle döşenen kabloları çalmaya çalışan şüpheli görevliler tarafından fark edildi. Bu sırada görevlilerin yanında toplanan mahalle sakinleriyle hırsızlık şüphelisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

KALDIRIM TAŞIYLA KARŞILIK VERMEK İSTEDİ

Kavga sırasında bir mahalle sakini hırsızlık şüphelisine kafa attı. Yere düşen şüpheli kaldırımdaki taşı alarak karşılık vermeye çalışırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar ayrıldıktan sonra şüpheli olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledikten görüntülerde tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada
Gözler istihdam verisinde
Parti malzemelerini pantolonuna saklayıp çaldı
836 suç kaydı bulunan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi yakalandı
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada
Otobüs şoförü, yangını fark edip 45 yolcuyu indirerek faciayı böyle önledi!
Bomba gibi patladı! Görüntüler ABD'den... Çok sayıda yaralı var
Temmuz ayında piyasalar
Piyasalarda Delta satışı
Piyasalar dengelendi
FED fiyatlaması mola verebilir
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Büyükçekmece'deki çifte cinayette şüpheli koca yakalandı
Kadıköy'de değnekçi polise böyle yakalandı
İşçi, memur, emekli maaşlarına zam belli oluyor
Ayder Yaylası’na tatilci yoğunluğu
Yağışlar devam edecek mi! Canlı yayında önemli açıklamalar
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada
Filipinler'de askeri düştü düştü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında konuştu
Rum lider pasaport skandalı için özür diledi
İzmir'de polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale
Boğaç Aksoy'dan güzel haber
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan indirilirken böyle görüntülendi
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
Arzu Nena Butt'ın annesinden yürek yakan sözler
Arnavutköy'de duvarı cerrahi maskeyle ördüler