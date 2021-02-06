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Lise öğrencisinin oltayla tuttuğu 42 kiloluk balık şaşırttı

Antalya'da amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Uslu'nun, oltayla kıyıdan tuttuğu 42 kilogramlık balık görenlerin ilgisini çekti. Uslu, "Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım" dedi.

Manavgat ilçesinde avlanan Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltasına büyük bir balıkvurdu. Uslu, çevredekilerin de desteğiyle balığı kıyıya çıkartmayı başardı.

Balığının neredeyse boyu kadar olduğunu gören Uslu ve çevresindekiler şaşkınlık yaşadı. İki kişinin yardımıyla balıkçıya kadar taşıdığı balığın 42 kilogram olduğunu gören genç, büyük mutluluk yaşadı.

Uslu, balıkla mücadelesini ve kıyıya çıkartma anını kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin yaşadığı heyecan dolu anlar yer alıyor.

"HAYALİMDEKİ BALIĞI YAKALAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılığa merakının olduğunu söyledi. Liseye başladıktan sonra sürekli balıkçılıkla ilgili bilgi edindiğini aktaran Uslu, son dönemde de kıyıdan büyük balık tutmak için denemeler yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 10 gün önce 24 kilogram ağırlığında bir balık tuttuğunu anlatan Uslu, bu balıkların daha büyük olduğunu bildiğini, hep 40 kilo üstü bir balık tutmanın hayalini kurduğunu kaydetti.

Uslu, doğru yöntemi bulmak için hep araştırdığını belirterek şöyle konuştu:
"Balığı yakaladığım gün erken saatlerde av yapacağım plaja geldim. Akşama kadar olta attık ancak bir tane bile balık tutamadık. Arkadaşlarım umutsuzluğa kapılıp, balık tutmayı bıraktı. Oltama 1 kilo ağırlığında bir yem takarak denize bıraktım. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim. Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Balığın büyüklüğünü görünce ben de çevremdekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Hayalimdeki balığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyorum."

Balığı parçalara ayırdığını ifade eden Uslu, "Satsam 2 bin liradan fazla ederdi. Öğrenciyim ancak ben çevremdekilere dağıtmayı tercih ettim. Birazını da ailemle yedim. Kuyruğunu kurutup hatıra olarak saklayacağım." dedi.

"POPÜLASYONU AZALINCA KIYIDAN TUTMAK ZORLAŞTI"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bilimsel adı "Seriola dumerilii" olan Akya balığının Antalya'da "kuzu balığı" olarak bilindiğini söyledi.

Genç balıkçının kıyıdan bu kadar büyük bir balığı tutmasının kendisini de şaşırttığını vurgulayan Gökoğlu, "Balık 50 metre derinliğe kadar yaşıyor. Önceden kıyıdan bu büyüklükte olmasa da yakalanırdı ancak popülasyonu azalınca kıyıdan tutmak zorlaştı. Bakanlığın aldığı tedbirler sayesinde balığın popülasyonu yeniden artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

 

 

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Lise öğrencisinin oltayla tuttuğu 42 kiloluk balık şaşırttı
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