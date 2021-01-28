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Kuyumcudan 'el çabukluğu' ile hırsızlık kameraya yansıdı

Afyonkarahisar'da kuyumcudan 6 bin lira değerinde altın çalan 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Kuyumcudaki hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B.A. ile S.P.'nin kuyumcuda altın çerçevelerini inceledikleri sırada kadınlardan birinin personelin dalgınlığında yararlanarak el çabukluğu ile 2 altın çerçeveyi avucunun içine alarak çaldığı görüldü.

Afyonkarahisar'da pazartesi günü bir kuyumcudan toplam değeri 6 bin lira olan 2 Cumhuriyet altını çerçevesi çalındı. İhbar üzerine polis hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda bir araçla olayın yaşandığı kuyumcuya gelen ikisi kadın 3 kişi tarafından hırsızlığın gerçekleştirildiği tespit edildi. Takibe alınan aracın dün Konya'ya giderek tekrar Afyonkarahisar'a geldiği belirlendi. Araç saat 18.00 civarında ekipler tarafından durdurulurken, içindeki B.K. (47) yakalandı. B.K. sorgusunda hırsızlığı B.A. (46) ve S.P. (53) adlı kadınların gerçekleştirdiğini ve Konya'da yaptıkları başka hırsızlıklardan dolayı yakalandıklarını söyledi. Konya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda kadınların kuyumcudan hırsızlık suçundan yakalandıkları anlaşıldı.

Araçta yapılan aramada ise deniz kabuğu şeklinde kolye ucu, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan kolye ucu, fil şeklinde kolye ucu, 2 bükülmüş küçük altın çerçeve, 2 bükülmüş büyük altın çerçeve bulundu. Kuyumcunun altınlarını tespit etmesi üzerine B.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı kuyumcunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 2 kadının kuyumcunun bir anlık yanlarından ayrılmasının ardından tezgah üzerinde duran altınları alması yer aldı.

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Kuyumcudan 'el çabukluğu' ile hırsızlık kameraya yansıdı
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